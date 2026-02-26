Caso Almasri piomba su campagna referendum Nordio e centrodestra contro toghe

Il caso Almasri torna a far parlare di sé, creando tensioni tra le forze politiche e il mondo giudiziario. La vicenda si inserisce in un momento di discussioni sulle modalità di applicazione delle norme e sulla loro interpretazione. La polemica si accende con dichiarazioni che evidenziano divergenze di vedute tra chi difende l’operato delle istituzioni e chi richiede maggiore trasparenza. La questione si sviluppa in un clima di forte attenzione pubblica.

Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Roma, 26 feb. (askanews) – Il caso Almasri irrompe nella campagna referendaria. Oggi è stato notificato l'avviso di chiusura indagini a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, indagata per false informazioni al pubblico ministero in relazione all'inchiesta sulla mancata consegna di Almasri alla Corte penale internazionale. "Assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità", ha scritto Bartolozzi in una nota, seguita a strettissimo giro da una dichiarazione del ministro Guardasigilli, che nel ribadire la sua fiducia solleva dubbi sull'operato degli inquirenti.