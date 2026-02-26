caso almasri avviso di fine inchiesta al capo di gabinetto di nordio sono serena

La procura di Roma ha notificato un avviso di fine indagini al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, coinvolto nell'ambito del caso Almasri. La persona coinvolta si presenta con un atteggiamento sereno e senza commenti pubblici sulla situazione. La procedura si conclude con la comunicazione ufficiale alle parti interessate, lasciando aperte eventuali successive fasi nel procedimento.

AGI - La procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione indagini al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. A renderlo noto è la stessa funzionaria del dicastero di via Arenula con una nota: "Appena notificato per il tramite del mio legale avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della procura di Roma. Assolutamente serena, e senza condizionamenti - scrive Bartolozzi - continuerò a lavorare con senso di responsabilità". Bartolozzi era stata iscritta nel registro degli indagati alcuni mesi fa per il reato all'articolo 371 bis del codice penale, ovvero 'false informazioni al pm'. 🔗 Leggi su Agi.it

