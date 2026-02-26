Casal de' Pazzi infiltrazioni in palestra e dispositivi di sicurezza assenti nella scuola di piazzale Hegel

A Casal de' Pazzi, nella scuola di piazzale Hegel, si segnalano infiltrazioni d'acqua nella palestra e l'assenza di dispositivi di sicurezza come gli estintori. Le famiglie degli studenti si preoccupano per le condizioni dell'edificio e per la sicurezza dei bambini. La situazione viene monitorata senza che siano state intraprese azioni ufficiali fino a questo momento.