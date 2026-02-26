Durante la settimana sanremese, Casa Sanremo Writers: Cuore elastico ha offerto un momento di incontro tra autori e pubblico, evidenziando il valore del dialogo e delle testimonianze dirette. L'evento ha coinvolto partecipanti di diverse provenienze, creando uno spazio di confronto aperto e spontaneo. La sensibilità e la responsabilità civile sono state al centro di questo appuntamento che ha stimolato riflessioni condivise.

Tra gli appuntamenti culturali più significativi della settimana sanremese, ha rappresentato un momento di confronto autentico tra autori e pubblico. Il libro scritto da Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino è stato protagonista di un incontro che ha saputo unire narrazione autobiografica e impegno civile, in uno spazio simbolo del dialogo culturale durante il Festival. L’opera nasce dall’esperienza diretta di Bellino, attore impegnato nella sensibilizzazione sulle malattie rare, e dalla scrittura attenta di Cossentino, che ha saputo trasformare una vicenda personale in un racconto universale. “Cuore elastico” attraversa temi come identità, discriminazione e rinascita, offrendo al lettore una prospettiva intensa e profonda sul significato dell’accettazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Casa Sanremo Writers: Cuore elastico

