Casa della salute plauso dei Lupi | Don Luciano fu determinante

I vecchi "Lupi", che nel lontano 1962, dettero vita all’associazione sportiva dai colori biancorossi, leggendo su La Nazione di martedì scorso, sono venuti a conoscenza della volontà della amministrazione comunale di Santa Croce di intitolare a Don Luciano Niccolai la nuova Casa della Salute in via Mainardi, la struttura che sta sorgendo al posto del distretto sociosanitario dell’Asl. Riportiamo il loro pensiero, rivolto a colui che li ispirò: "Consultati gli amici di allora e di oggi e quindi passando a parlare al plurale, non possiamo che essere felici di questa lodevole iniziativa. Nel 1962, all’incirca diciottenni, ma anche più giovani, eravamo pulcini e, Don Luciano, fu la nostra chioccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Omaggio a don Niccolai. Gli verrà intitolata la nuova Casa della saluteSANTA CROCE La giunta comunale di Santa Croce ha deciso di intitolare a monsignor Luciano Niccolai la nuova Casa della Salute di via Mainardi

