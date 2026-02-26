Carpi arrivano tre nuovi defibrillatori nelle farmacie

Saranno installati nelle farmacie Sigonio e Santa Caterina e al circolo Arci di Santa Croce i tre nuovi defibrillatori che rafforzano la rete di cardioprotezione del territorio carpigiano grazie al progetto di portata provinciale condiviso tra l'Azienda Usl di Modena, i Comuni, la Regione Emilia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

