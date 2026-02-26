Un uomo ha scritto una lettera dal carcere esprimendo il suo dispiacere per la famiglia di una persona deceduta, dichiarando di essere stato disperato e di voler pagare per quanto accaduto. La comunicazione rivela emozioni intense e un senso di responsabilità, mentre si confronta con una situazione complessa che ha coinvolto più persone. La vicenda si sviluppa attraverso le parole di chi si trova dietro le sbarre.

Mansouri "doveva essere in prigione, non morto" ha scritto Carmelo Cinturrino in una lettera inviata dal carcere alla famiglia del 28enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carmelo Cinturrino "dispiaciuto per la famiglia" di Mansouri, "ero disperato e pagherò": lettera dal carcere

Lettera dal carcere di Carmelo Cinturrino: “Perdonatemi, pagherò per il mio errore”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di scuse: “Doveva essere in prigione, non morto” “Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto.

Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato...

Temi più discussi: La verità di Valeria, la compagna di Cinturrino: Carmelo è un bravo poliziotto, dov’erano prima quelli che lo accusano?; Inchiesta odiosa sull'agente: la difesa (social) d'ufficio di Salvini smontata pezzo per pezzo dall'indagine su Rogoredo; Cinturrino davanti al gip: Ho sparato per paura. E ammette la messinscena con la pistola nello zaino; Milano, pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto fermato: Ho sbagliato, chiedo scusa. Un collega: Usò un martello contro un disabile.

Carmelo Cinturrino scrive una lettera dal carcere: «Mi dispiace per Zack ma ero disperato. Io sempre onesto e servitore dello Stato»Carmelo Cinturrino è «pentito» per ciò che ha fatto, ma precisa di «essere stato sempre onesto e servitore dello Stato». L'assistente capo ... corriereadriatico.it

Omicidio di Rogoredo, la lettera di Cinturrino: Perdonatemi, pagherò per quello che ho fattoIl poliziotto che ha ucciso il pusher Mansouri a Rogoredo aveva lasciato accanto al corpo una pistola, simulando la legittima difesa. Ora dice: Quell'uomo doveva essere in galera, mi dispiace per la ... rainews.it

Carmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un’apparente legittima difesa si cela tutt’altra vicenda Fanpage.it prova a ricostruirla - facebook.com facebook

Continuano ad accumularsi testimonianze e voci su Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo #Milano #Cinturrino x.com