Una visita all’insegna dei ricordi quella che nei giorni scorsi ha riportato il maestro Carlo Iacomucci al liceo artistico Scuola del Libro di Urbino. Iacomucci, nato a Urbino, già insegnante all’Accademia di Lecce e poi ai licei di Varese e Macerata, vanta un lungo percorso espositivo e numerosi premi e riconoscimenti anche internazionali. Racconta di essersi sentito "proiettato negli anni ’60, quando frequentavo la Scuola del Libro che all’epoca era all’interno del Palazzo Ducale. Forte l’emozione provata nell’aula di tecniche incisorie, ricca di strumenti che usavo anche allora, ma anche nel visionare gli elaborati degli studenti di oggi", spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il premio Oscar Ferretti alla Scuola del LibroUna visita a sorpresa ieri quella dello scenografo e costumista Dante Ferretti al liceo artistico Scuola del Libro.

Lucia Annibali alla Scuola del Libro per parlare di futuroNei giorni scorsi il Liceo Artistico Scuola del Libro ha ospitato l’avvocato urbinate Lucia Annibali, un evento che non è stato solo un momento di...

Temi più discussi: Carlo Iacomucci alla Scuola del Libro; Il maestro Carlo Iacomucci da ex allievo è stato ospite nella prestigiosa scuola del libro di Urbino

La metamorfosi umana in quaranta opere d’arte. Iacomucci e Focanti espongono a Palazzo Bisaccioni di JesiMèta – Corporis, così si intitola la mostra degli artisti Carlo Iacomucci e Maria Grazia Focanti, inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Bisaccioni di Jesi, nel cuore della città. La storica dell’arte ... corriereadriatico.it

Mèta-Corporis di IacomucciSi intitola Mèta – Corporis la nuova mostra dell’artista urbinate Carlo Iacomucci, realizzata assieme alla collega Maria Grazia Focanti a Jesi, nelle sale di palazzo Bisaccioni e visitabile fino al ... ilrestodelcarlino.it

