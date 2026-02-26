Carlo Conti Sanremo e la Fiorentina | La guarderò di sicuro Spero di non festeggiare il centenario con la retrocessione

Qualcuno lo ha chiesto se avrebbe preferito vedere un'edizione memorabile di Sanremo o la rinascita della sua squadra in campionato. La risposta è arrivata con un sorriso, manifestando il suo interesse per entrambi gli eventi. Tra musica e calcio, si è detto curioso di seguire le vicende, sperando che il futuro porti soddisfazioni in entrambi i campi.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Una battuta l’aveva fatta anche prima dell’inizio del Festival, quando qualcuno gli chiese cosa avrebbe scelto tra un’edizione record di Sanremo e la ripresa dei viola in campionato. Carlo Conti, tifoso sfegatato, rispose senza dubbi: “Ma che domande, scelgo la Fiorentina”. Oggi il conduttore dell’edizione 2026 del Festival, giunto alla terza serata, si ritrova di nuovo davanti a un dilemma: guardare o non guardare la sfida di ritorno contro lo Jagiellonia, valevole per l’accesso alla fase finale della Conference League? Il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti La scelta di Carlo Conti La gara è in programma alle 18,45 al Franchi e considerando il 3-0 dell’andata in Polonia, per i viola non dovrebbero esserci sorprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un’edizione record del Festival di Sanremo o la Fiorentina che si riprende? Carlo Conti non ha dubbi: “La Fiorentina tutta la vita”Firenze, 22 febbraio 2026 – Super tifoso viola, Carlo Conti ha ben chiare le sue priorità come dimostra nell’intervista al Tg1.

Carlo conti parla dei big di Sanremo al Festival dello Spettacolo

"Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo". Lo sottolinea sorridendo Carlo Conti in conferenza stampa commentando i dati della seconda serata di Sanremo 2026. " x.com