Carla Ribeiro trovata morta a Pozzuoli | indagata l’amica l’ipotesi della Procura

A Pozzuoli, la scoperta del corpo di una donna ha portato all’apertura di un’indagine. La vittima, di 42 anni, è stata trovata senza vita dopo aver trascorso una notte con un’amica. La procura sta analizzando le circostanze e ha iscritto nel registro degli indagati una persona vicina alla vittima. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Una notte tra amiche, poi il silenzio. E infine il dramma. A Pozzuoli la morte di Carla Ribeiro, 42 anni, continua a sollevare interrogativi. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati una donna di 52 anni, di origini peruviane, ultima persona ad averla vista in vita. Il fascicolo — coordinato dal sostituto procuratore Roberta Simeone — ipotizza il reato di morte in conseguenza di altro reato. Un'ipotesi tecnica, che apre a uno scenario preciso: le due donne potrebbero avere assunto sostanze stupefacenti o altro che avrebbe provocato il decesso della 42enne. Il corpo di Carla Ribeiro è stato trovato la mattina di domenica 22 febbraio dal marito, nell'abitazione di famiglia.