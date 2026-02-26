Caressa celebra la Juve | L’abbiamo rivista col coltello tra i denti Zhegrova? Ci sono certi momenti in cui non puoi sbagliare

Durante una trasmissione sportiva, il commentatore ha analizzato la recente prestazione della Juventus, evidenziando quanto la squadra si sia impegnata in campo. Ha sottolineato come in certi frangenti sia fondamentale mantenere la lucidità, soprattutto nei momenti più delicati della partita. La conversazione si è poi spostata sulla presenza di alcuni giocatori chiave e sui rischi di commettere errori sotto porta.

