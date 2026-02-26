Carceri il sindacato penitenziario | Benefici ai delinquenti e ultraottantenni in cella

Un nuovo rapporto evidenzia come alcune pratiche nelle carceri italiane sembrino favorire alcuni detenuti rispetto ad altri. Si parla di permessi e benefici concessi in modo diverso, creando disparità tra i reclusi. La situazione riguarda anche persone molto anziane che si trovano ancora in cella, mentre altri ottengono permessi che sembrano poco proporzionati alle loro condizione.

Roma, 26 ffebbraio 2026 – “E’ un sistema carcerario alla rovescia, con detenuti che hanno commesso omicidi e sono ammessi al beneficio dei permessi fuori dal carcere, e detenuti come Antonio Russo che a 88 anni è detenuto a Roma. Al 31 dicembre 2025 i detenuti in carcere con 70 anni e più sono 1348 rispetto ai 1238 del 2024 e in una crescita esponenziale continua negli anni”. Ad affermarlo è il segretario della Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che aggiunge: “sempre tra i paradossi del sistema penitenziario ci sono poi i casi (ultimo del detenuto nel carcere di Prato) che pur in presenza del pronunciamento di un giudice a scontare gli arresti a casa, non può farlo in mancanza di un braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

