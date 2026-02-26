Capitale della cultura De Pascale a Roma coi sindaci | L' Italia ha l' opportunità di farsi ispirare da questo territorio

In una visita a Roma, il sindaco sottolinea come le città italiane possano trarre spunto dal patrimonio culturale locale. Durante il suo intervento, evidenzia l'importanza di valorizzare le risorse territoriali per rafforzare l’identità e il senso di comunità. Le sue parole si rivolgono ai colleghi presenti, invitandoli a trovare ispirazione nelle proprie radici e tradizioni.

Così De Pascale nella sua perorazione finale: “Forlì e tutta la regione credono questo riconoscimento e lo onoreranno fino in fondo se dovessero riceverlo, ma lo faranno anche se non dovessero riceverlo Perché il messaggio che mandiamo oggi è più grande del risultato finale”Leggi la notizia . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena presentano a Roma il dossier. De Pascale: “Dateci fiducia”

Capitale della cultura. La Cna ci crede: "Grande opportunità per l’intera provincia"Ha contribuito al dossier di candidatura di Massa a capitale della cultura 2028 la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) e ora tifa per la...

Temi più discussi: Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finaliste; Cultura, al via il bando per la Capitale italiana del libro 2027; Capitale italiana della Cultura 2028, da domani le audizioni: ecco le città finaliste; Lo sport come patrimonio culturale: le società di Colle di Val d’Elsa sostengono la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena presentano a Roma il dossier. De Pascale: Dateci fiduciaAudizione al Ministero: ‘Sentieri della bellezza’ è un progetto condiviso con 50 Comuni, sostegno della Regione e di Bourges ... msn.com

Capitale della Cultura 2028, Lattuca all’audizione: Luoghi diversi ma coesiSi è appena conclusa a Roma l’audizione per Forlì con Cesena Capitale italiana della Cultura 2028. corrierecesenate.it

ÈTv Marche. . Lo sprint finale di Ancona Capitale delle Cultura 2028, stamattina le audizioni al Ministero. Il sindaco Silvetti: "È il nostro piano strategico che coniuga integrazione tra cultura, rigenerazione urbana, innovazione e politiche giovanili". Entro fine ma facebook

Anci Marche, 'con Ancona Capitale cultura benefici per tutti i Comuni'. Fioravanti al Mic per l'audizione: "Ha saputo cucire l'entroterra con l'Adriatico". #ANSA x.com