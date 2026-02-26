Capitale della Cultura 2028 l' audizione del dossier Catania continua | il sostegno della Regione

Questa mattina, nel ministero della Cultura, si sono svolte le audizioni delle dieci città finaliste per il titolo di capitale italiana della Cultura 2028, con l’obiettivo di presentare i propri progetti e strategie. La discussione si è concentrata sui piani di sviluppo, le iniziative culturali e le potenzialità di ogni città per ottenere il riconoscimento. La decisione finale è attesa nei prossimi mesi.

Nella sala Spadolini del ministero della Cultura, si sono tenute questa mattina le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di capitale italiana della Cultura 2028. Presiedute da una giuria di esperti, le audizioni rappresentano un momento decisivo nel percorso di selezione.