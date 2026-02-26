capire i mondi paralleli della finanza con la vita di piero barucci ricordo

Piero Barucci, figura nota nel panorama finanziario italiano, si è spento a 92 anni. La sua vita, che si intreccia con i cambiamenti del settore economico, riflette un percorso ricco di esperienze e di sfide. Con un modo di parlare che ricorda quello di un professore, ha lasciato un segno nel mondo della finanza e dell’economia italiana.

Faccia da economista americano, parlata da professore toscano, Piero Barucci, raccontandone ora la vita, è morto a 92 anni, sembra venire da un altro mondo o almeno da un’altra Italia. Arriva al ministero del Tesoro (nome dell’epoca) dopo sette anni di presidenza del Monte dei Paschi di Siena. Un percorso rovesciato, a proposito di epoche diverse, rispetto agli attuali: erano anni in cui si chiamava l’esponente di punta della banca senese per salvare i conti pubblici, mentre successivamente sarebbe avvenuto l’opposto. Per la precisione Barucci arrivò al governo lasciando anche la presidenza Abi, dove era arrivato negli ultimi anni di lavoro al Monte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

E’ morto l’economista Piero Barucci. E’ stato ministro con Amato e CiampiFirenze, 26 febbraio 2026 – È morto oggi a Firenze, sua città natale, l'economista Piero Barucci, 92 anni.

Il Museo Viola piange la scomparsa di Piero BARUCCI, economista e grande tifoso viola. Il professor Piero Barucci era nato a Firenze il 29 giugno 1933, da sempre appassionato sostenitore della Fiorentina, è stato Ministro del Tesoro, presidente del Monte de facebook

