caos a bologna tre pusher aggrediscono gli agenti durante un controllo per spaccio

A Bologna, un intervento delle forze dell’ordine si è trasformato in un momento di tensione, con tre persone che hanno opposto resistenza durante un controllo antidroga. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e avviato le procedure necessarie per approfondire la situazione. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, mentre si proseguiva con le operazioni di verifica.

Tre arresti e numerose dosi di cocainasequestrate, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. Gli indagati, tutti cittadini stranieri, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stati sorpresi a cedere droga in un parcheggio cittadino. Tre arresti per spaccio a Bologna Il blitz e la dinamica dei fatti Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti Sequestri e accertamenti successivi I precedenti e le misure adottate Tre arresti per spaccio a Bologna L’intervento è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

