Sono stati comunicati i tempi per la riapertura di via San Felice, dopo i lavori sui cantieri del tram. Attualmente, 33 dei 38 lotti della Linea Rossa sono stati completati e l’infrastruttura si può già vedere in alcuni tratti. La data prevista per la riapertura ufficiale è stata annunciata, segnando un passo avanti nei lavori di completamento della linea.

Bologna, 26 febbraio 2026- Sono ormai 33 su 38 i lotti della Linea Rossa del tram dove l'infrastruttura è già visibile. In 23 lotti i binari sono già stati integralmente posati, mentre in 10 si lavora a ritmo serrato per collocare le rotaie. Un numero destinato a crescere rapidamente, fa sapere il Comune di Bologna in una nota, visto che già a partire dalla prossima settimana si aggiungerà anche il lotto corrispondente a via delle Lame. Anche nella vicina via San Felice – con il conto alla rovescia verso la riapertura ormai fissata per lunedì 23 marzo con festa di inaugurazione il sabato precedente – si procede con la...

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram, c’è la data di riapertura di via San Felice

