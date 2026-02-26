Quel fumo nero che usciva dalla canna fumaria poteva veramente trasformarsi in una tragedia. Non tanto per le persone, quanto per gli immobili anche adiacenti a quell’appartamento che si trova in via Mozambico, una delle zone più popolose della città. Fortunatamente l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Grosseto è stato decisivo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: la prima partenza dei Vigili del fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta nella zona della Cittadella, in via Mozambico, a Grosseto. Una canna fumaria, infatti, era presa fuoco. Immediato l’intervento dei pompieri grossetani: sul posto, la squadra ha provveduto al raffreddamento del manufatto e alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canna fumaria a fuoco. Paura in via Mozambico

