Camion si scontrano sull'autostrada A4 e prendono fuoco | l'incendio blocca il traffico

Scontro tra due camion sull’A4 verso Trieste, tra San Donà e Cessalto. La nebbia può essere stata la causa dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Camion prende fuoco dopo scontro con un’auto sull’autostrada A1: traffico bloccato per un’oraIncidente tra auto e mezzo pesante sull’A1 tra Orte e Magliano Sabina: camion in fiamme, tratto chiuso per oltre un’ora e code verso Firenze.

Camion dei rifiuti si incendia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, caos traffico e lunghe codeCamion dei rifiuti a fuoco sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno.

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

Temi più discussi: Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feriti; Sulla A8 un calvario mattutino: incidenti, feriti, soccorsi e code infinite. Ormai è un’autostrada inadeguata; Incidente sull'Aurelia: si scontrano due auto, vettura ribaltata sul fianco; L’inferno in galleria. Scontro auto-pulmino. I veicoli vanno a fuoco. Donna e 14enne feriti.

Lecco, incidente frontale devastante sulla Sp342: morti e feritiGrave incidente a Calco, in provincia di Lecco: frontale sulla Sp342 tra tre auto e un camion. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Sangue sulla Ss 342. Scontro auto-camion. Due morti e due feriti nel cumulo di lamiereCalco, le vittime sono Mirco Formenti, 51 anni e Francesco Bonfanti, 66 anni ... msn.com

Incidente sulla SS 121 Palermo-Agrigento Auto e camion si scontrano in contrada Coda di Volpe: mezzo pesante ribaltato e traffico in tilt. Soccorritori sul posto e cause in accertamento. Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook

Si scontrano un’auto e un furgone, scoppia un incendio: a Romentino perde la vita un uomo x.com