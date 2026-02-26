Calo di ascolti al Festival Lauro emoziona | omaggio ai ragazzi di Crans-Montana La nipote di Ornella Vanoni canta Eternità

Per i giovani in finale: Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Tra gli ospiti gli ori olimpici Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all'anno scorsoIl debutto di Sanremo 2026 andato in scena su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58%

Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in menoDati Auditel sulla prima serata del 76esimo Festival: 9,6 milioni di telespettatori contro i 12,6 dell'anno scorso, quando lo share fu al 65.3%

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando "Perdutamente". La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l'ha cantata ai funerali del figlio