Callegari e il consiglio all’Inter | L’Atalanta ha dato una lezione di spirito e mentalità anche ai nerazzurri Vi spiego perché…

Callegari ha commentato recentemente l’atteggiamento dell’Atalanta, sottolineando come la squadra bergamasca abbia mostrato grande determinazione e compattezza in campo. Ha anche fatto un paragone con l’Inter, evidenziando le differenze di mentalità tra le due squadre e spiegando i motivi di questa distinzione. Le sue parole si sono concentrate sulla dinamica di una partita che ha coinvolto entrambe le formazioni.

Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Callegari e il consiglio all’Inter: «L’Atalanta ha dato una lezione di spirito e mentalità anche ai nerazzurri. Vi spiego perché…» Sabatini non ha dubbi: «Inter Napoli? Conte ha dato una lezione di calcio. Akanji molto deludente, ai nerazzurri servono rinforzi»di Redazione Inter News 24Sabatini analizza il pareggio tra Inter e Napoli, criticando duramente la reazione di Conte e la difesa nerazzurra Il big... Atalanta, Palladino: «La mentalità della squadra deve essere quella di Krstovic, il giorno libero è servito e vi spiego perché»Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui…» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il... Argomenti discussi: Terre d’Oltrepò spaventa le banche: verso la dichiarazione di insolvenza; Gruppo Pino Solari – Ommi de Ruinà: Marco Devoto confermato presidente fino al 2030. Callegari, la fabbrica dei sogni. Una mostra ricorda l’aziendaDa oggi, e per due settimane, le vetrine della Private Banking della Cassa in piazza del Popolo propongono la storia della fabbrica Callegari (ora di proprietà del Gruppo Recchia di Anagni, in ... ilrestodelcarlino.it