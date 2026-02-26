Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Le ultime sulle trattative Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso soltanto due tiri da fuori» Juventus Women, lo spogliatoio si è incrinato: cortocircuito tra le giocatrici e Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: rinnova Pinsoglio, le ultime su Celik e Senesi

Calciomercato Juve LIVE: Benatia lascia il Marsiglia, le ultime su Senesidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Calciomercato Juve LIVE: si lavora per Mateta. Le ultime su Senesi, Chiesa e Minguezadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Temi più discussi: Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovo; Juventus, Spalletti pronto a rinnovare: farà il mercato, società pronta ad accontentarlo; Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; Calciomercato Juventus, McKennie rinnova: le cifre del contratto.

Pinsoglio rinnova fino al 2027 con la Juventus: i dettagliIn questi giorni, la Juventus sta affrontando il tema legato ai rinnovi e in queste ore la società ha deciso di proseguire per un altro anno insieme a Carlo Pinsoglio. Il terzo ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Calciomercato Juve, ecco il programma: rinnovi chiave, colpi a zero e sfida all’InterLì dove Lucio ha testato inoltre il talento di Guglielmo Vicario, uno dei portieri ai quali la Juve potrebbe pensare se le strade con Di Gregorio (e Perin) dovessero separarsi, e che piace anche all’I ... tuttosport.com

