Dopo il giorno di riposo, oggi scatta per le fere l’operazione-Campobasso. Società e squadra confidano che, considerando la posta in palio, ma anche il giorno festivo e l’orario abbordabile per il periodo, domenica al "Liberati" (ore 17.30) al "Liberati" possa esserci una bella partecipazione da parte dei tifosi. E’ uno scontro diretto tra i due team che in classifica occupano la 4a posizione insieme alla Juventus Next Gen (che osserverà il turno di riposo) e che potrebbe avere importanza fondamentale per gli sviluppi della classifica, immediati e non solo. Da oggi per la squadra rossoverde scatta la modalità porte chiuse e stavolta potrebbe essere ancor più difficile del solito individuare dall’esterno le scelte di Fabio Liverani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Ternana, operazione-Campobasso. L’ex Bifulco: "Contiamo sui tifosi»

Leggi anche: Serie C: cade il Brescia, Inter U23 rimontata. Colpo Ternana, scatto playoff del Campobasso

Serie C | Campobasso-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amarantoCampobasso-Livorno, gara valevole per la 26esima giornata di serie C e in programma giovedì 12 febbraio alle 20.

Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Ravenna; Pineto-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara: Majer torna a guidare la mediana; Serie C [LIVE] - I risultati delle gare della 28° giornata in tempo reale; Il Pineto crolla in casa: 0-3 con la Ternana, è il terzo ko di fila.

Rassegna stampa - Ternana-Forlì 2-1, la pagella della TernanaLa Ternana ha vinto 2-1 in casa contro il Forlì nell'ultimo turno di campionato. Di seguito la pagella della squadra rossoverde secondo i quotidiani oggi in edicola. ternananews.it

Diretta/ Ternana Forlì (risultato finale 2-1): rossoverdi, terza vittoria di fila! (23 febbraio 2026)Diretta Ternana Forlì streaming video tv: interessante posticipo nel girone B di Serie C, le fere sono tornate a lottare per il quarto posto. ilsussidiario.net

PESCARA CALCIO, COL PALERMO OUT GRAVILLION PER SQUALIFICA. RIENTRA LETIZIA GUARDA IL SERVIZIO Pescara Calcio Serie B #SerieB Lega B - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A scende in campo a fianco della Comunità Incontro ETS, dal 1963 impegnata nella cura delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, promuovendo la campagna “Sostieni il nostro impegno nella cura delle dipendenze con il tuo 5xMil x.com