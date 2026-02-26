Calcio la Fiorentina trema ma si salva ai supplementari ed avanza in Conference League

La Fiorentina ha vissuto una serata difficile, rischiando di uscire dalla competizione prima del fischio finale. La squadra ha trovato la forza di reagire durante i tempi supplementari, portando a casa la qualificazione. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con momenti di tensione e colpi di scena. Alla fine, il risultato ha premiato l’impegno dei toscani e la loro determinazione.

Nel primo tempo è uno scatenato Mazurek a tenere vive le speranze dei polacchi: la sua doppietta tra il 23' ed il terzo minuto di recupero porta lo score all'intervallo sullo 0-2. Nella ripresa la rimonta dei polacchi si concretizza già al 49', con la tripletta di Mazurek che riequilibra la contesa e manda la sfida ai supplementari, dato che i 90' si concludono, come all'andata, sullo 0-3. Nei tempi supplementari la Fiorentina si scuote e riesce ad arpionare la qualificazione: al 107' Fagioli firma l'1-3, mentre al 114' l'autorete di Romanczuk su conclusione di Kean sancisce il 2-3. I polacchi non si danno per vinti e lo Jagiellonia riesce a trovare un altro gol con Imaz al 118', ma nonostante il corposo recupero la Fiorentina resiste nel finale e porta a casa una soffertissima qualificazione pur perdendo per 2-4.