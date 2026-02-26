Calcio dilettanti | il giudice sportivo ne infligge 4 a Tondelli del Novellara e ferma fino al 25 marzo l’allenatore del Masone Marchesini Ingiuria all’arbitro | Mediani out per 5 turni

Cinque turni di squalifica per Davide Mediani. Espulso durante la sfida di Promozione B col Castelnuovo, il giocatore del Casalgrande ha rivolto all’arbitro una frase ingiuriosa e il giudice sportivo lo ha fermato per più di un mese. Non va meglio al Masone: stop fino al 25 marzo per l’allenatore Marchesini e fino all’11 per il dirigente Spadali, sempre per proteste verso il direttore di gara. Tornando ai giocatori, un turno di fermo per Diakite (Bagnolese), Spina (Boretto), Bonacini (Masone), Sabbadin (Casalgrande) e Lugli (Virtus Correggio). In Eccellenza una giornata di squalifica per Rivi (Campagnola), mentre in Prima categoria quattro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Trasferte vietate ai tifosi del’Inter fino al 23 marzo (escluso il derby): le decisioni del Viminale sul caso Audero. Attesa per il giudice sportivoTrasferte vietate fino al 23 marzo, ma è esclusa Milan–Inter, dove – essendo un derby – non ci saranno movimenti di tifoserie.

Calcio dilettanti: squalificato Mirco Cani, allenatore del Guastalla, fino al 7 gennaio. L’arbitra ammette l’errore. Tolta la sconfitta alla FalkGalileoL’arbitra ammette l’errore e la partita Modenese-FalkGalileo si dovrà ripetere mercoledì prossimo (ore 20.

Alseno decimato: sedici giornate di squalifiche dopo la gara con Il PontePesanti strascichi in casa Alseno dopo la sconfitta con Il Ponte nel campionato di Terza categoria. Tre calciatori hanno infatti subito lunghe squalifiche, ufficializzate nel comunicato reso noto ques ... sportpiacenza.it

Finale di gara – Campionato di Promozione Girone B Grande vittoria esterna per il Masone, che si impone con un netto 3-0 sul campo dello Sporting Scandiano. Marcatori: Jocic Bonacini D. Acquah @asd_masone_official_page @asd.sportingscandi - facebook.com facebook