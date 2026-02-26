A Cagliari sono state iscritte nel registro degli indagati 91 persone in relazione alle proteste a sostegno della Palestina avvenute tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2025. La Procura ha contestato specifici reati legati alle manifestazioni pubbliche e alle modalità con cui sono state svolte, portando avanti un'indagine che coinvolge molti dei partecipanti. La vicenda riguarda diverse iniziative di protesta in città, con un focus sulle modalità di svolgimento e sui comportamenti adottati.

Doppio filone d’inchiesta a Cagliari tra mobilitazioni pro Palestina e contro-manifestazione antifascista: pesa il Decreto Sicurezza 2025 Novantuno persone iscritte nel registro degli indagati. Settantadue per le mobilitazioni a sostegno della Palestina tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2025. Diciannove per la contro-manifestazione antifascista del 1° novembre. È il bilancio dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Cagliari e condotta dalla Digos, che nel febbraio 2026 ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., come ricostruito nel dossier “Dinamiche di Criminalizzazione del Dissenso Politico e Gestione dell’Ordine Pubblico”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cagliari, 91 indagati per le proteste pro Palestina: ecco cosa contesta la Procura nell’inchiesta della Digos

Disordini e manifestazioni Pro Palestina non autorizzate a Cagliari, 91 antagonisti indagati91 indagati questo il bilancio delle indagini concluse dalla DIGOS di Cagliari per i disordini avvenuti durante le proteste a sostegno della causa...

Manifestazioni Pro Palestina a Cagliari: 91 indagati per blocchi stradali e tensioni con la poliziaNovantuno persone sono indagate a Cagliari per i blocchi durante le manifestazioni Pro Palestina e gli incidenti in occasione della protesta contro...

Temi più discussi: Cortei Pro Pal e antifa non autorizzati a Cagliari: 91 indagati - L'Unione Sarda.it; Manifestazioni Pro Palestina a Cagliari: 91 indagati per blocchi stradali e tensioni con la polizia; Cortei violenti a Cagliari, 91 persone indagate per gli scontri – Cosa sappiamo; Manifestazioni Pro Gaza e antifascista a Cagliari: 91 indagati.

Cagliari, 91 indagati per le proteste pro Palestina: ecco cosa contesta la Procura nell’inchiesta della DigosDoppio filone d’inchiesta a Cagliari tra mobilitazioni pro Palestina e contro-manifestazione antifascista: pesa il Decreto Sicurezza 2025 ... lanotiziagiornale.it

Disordini e manifestazioni Pro Palestina non autorizzate a Cagliari, 91 antagonisti indagatiConclusa l’indagine su 91 persone per disordini e resistenza durante le proteste pro Palestina a Cagliari tra settembre e novembre 2025. virgilio.it

Novantuno indagati a Cagliari per le manifestazioni pro Palestina: quando il diritto di piazza diventa un problema di ordine pubblico. Un numero che colpisce: 91 persone sotto indagine dopo cortei che, secondo le cronache locali, si sono svolti in larga parte i facebook

Criminalità giovanile, arresti e indagati a Cagliari, Sassari e Oristano: emergenza baby gang x.com