Cade da macchina spruzza cemento nel beneventano | morto operaio 68enne di Pompei

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Casalduni, in provincia di Benevento, coinvolgendo un operaio di 68 anni. Durante le operazioni di cantiere, l’uomo è caduto da una macchina e, nel tentativo di spruzzare cemento, ha subito un grave infortunio. La scena ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Un operaio di 68 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Casalduni, in provincia di Benevento. La tragedia si è consumata nell'area alle spalle dello Stir, dove è in corso la realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore della diga di Campolattaro. A riportare la notizia è Ottopagine.it. La vittima si chiamava Nicola, era originario di Pompei e viveva con la famiglia nella città mariana. Dipendente dell'impresa impegnata nei lavori, secondo una prima ricostruzione - ancora in fase di accertamento - sarebbe caduto da un mezzo utilizzato per spruzzare il cemento, finendo violentemente al suolo e urtando, forse, anche contro sbarre o strutture in ferro presenti nel cantiere.