Caccia all’uomo tra i campi | ecco come è stato fermato il ladro

L’inseguimento tra i campi: come si è svolta la cattura del ladro dell’isola ecologica. Era il tardo pomeriggio di ieri quando una pattuglia dei carabinieri di Venturina Terme ha notato un uomo comportarsi in modo sospetto presso l’isola ecologica di via Sardegna. L’individuo, un trentenne originario del Nord Africa ma residente a Piombino, stava rovistando tra i rifiuti con un’urgenza che ha subito insospettito i militari. L’area, solitamente tranquilla, è diventata improvvisamente teatro di un’azione furtiva che non poteva passare inosservata. Non appena i carabinieri si sono avvicinati, l’uomo ha reagito con prontezza. Consapevole di essere stato scoperto, si è dato alla fuga attraverso i campi circostanti, sfruttando la conformazione del terreno per cercare di seminarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

