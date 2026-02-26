Bus in tilt tra i cantieri a Bologna | passeggeri spaesati e fermate ‘arrangiate’ Il sistema è sotto stress

Bologna, 26 febbraio 2026 – C’è una fermata nel bel mezzo dei cantieri, in via dei Mille. I cittadini aspettano il bus nascosti tra la carreggiata e i lavori, tra le auto e gli operai. Uno dei tratti più interessati dal futuro tram, dove partirà la ‘Verde’ per intrecciarsi subito con la ‘Rossa’. E così, per non sopprimere la fermata né deviare il percorso dei bus, la pensilina improvvisata si trova a bordo strada. Una decisione che non va giù agli utenti, ma neanche a Fratelli d’Italia: “Da tempo sollecitiamo l’Amministrazione, perché le persone spesso, quando scendono dal bus e si trovano in fermate provvisorie adiacenti ai cantieri, non trovano un corretto percorso in sicurezza – puntualizza Elena Foresti, consigliera comunale meloniana –: manca la segnaletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

