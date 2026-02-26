Burgio piange Vito Colletti morto l’anziano ferito nell’esplosione della bombola in casa

Il decesso dopo due settimane di ricovero in ospedale. Restano gravi le condizioni del figlio, ustionato nello stesso incendio Si è conclusa nel modo più doloroso la vicenda iniziata lo scorso 10 febbraio nel centro di Burgio, quando l’esplosione di una bombola di gas all’interno di un’abitazione in via Nazionale aveva provocato un violento incendio e il ferimento di due persone. Non ce l’ha fatta Vito Colletti, 86 anni, rimasto gravemente ustionato insieme al figlio cinquantenne. L’anziano è morto all’ospedale di Catania dove era stato trasferito dopo un primo ricovero a Sciacca per la gravità delle lesioni riportate. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

