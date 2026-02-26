Bullismo sugli scuolabus | scoppia il caso
di Sandro Franceschetti "Alcuni genitori di San Costanzo hanno segnalato al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ‘Enrico Fermi’ (che ha la propria ‘giurisdizione’ sui plessi di Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio, ndr) episodi irrispettosi, di scherno e svalutazione, oltreché dinamiche di prevaricazione sui pulmini scolastici fra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado". Lo evidenzia il gruppo di minoranza consiliare ‘Uniti per San Costanzo’ composto da Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli. In sintesi, fenomeni di bullismo, nella fattispecie riguardanti in particolar modo il lasso di tempo trascorso sui pulmini nel tratto casa-scuola e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
