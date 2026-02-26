Bufera sul Majorana Insorge il centrodestra Sia rispettata la parità Intervenga anche il sì

Non si placano le polemiche per l’incontro in programma al liceo Majorana di Capannori sul tema del referendum sulla giustizia, che vedrà come relatrice la docente universitaria Elena Malfatti, componente del Comitato "Società Civile per il No". A intervenire sono gli esponenti del centrodestra del territorio, che chiedono il rispetto del pluralismo e l’organizzazione di un contraddittorio. "La scuola deve essere luogo di confronto e crescita culturale. Su un tema oggetto di voto popolare, il pluralismo deve essere concreto e visibile - ha dichiarato Diego Carnini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Lucca e coordinatore del circolo Gioventù Nazionale Lucca - Informare non significa orientare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

