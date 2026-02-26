Brunori il video che fa discutere | Negozi chiusi negare non aiuta

Un giro in bicicletta nel ‘salotto buono’ di Sesto per mostrare le tante saracinesche abbassate. Fa discutere un video realizzato dall’ex capogruppo della Lega e ora candidato sindaco per la lista civica ’ Via Nova ’ Daniele Brunori che punta il dito sul numero sempre maggiore di negozi al dettaglio che stanno chiudendo i battenti, anche in pieno centro. A risentirsi molto per la presa di posizione, ad esempio, la presidente del Centro commerciale naturale ’Sesto Sotto Casa’ Sabrina Piermarini: "Parlare solo di saracinesche chiuse – dice - offende chi ogni giorno tiene accese le luci in città. Dipingere il centro come un deserto è puro sciacallaggio comunicativo che crea un danno reale e immediato a quei negozi che si dice di voler difendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

