Bronson Reed operato | stop di 6 mesi

Le ultime ore hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni fisiche di Bronson Reed, con un infortunio di rilievo che sta influenzando i programmi estivi della WWE. Trasferito d’urgenza a Birmingham, Alabama, l’atleta è stato affidato a una clinica specializzata negli interventi ortopedici più delicati, dove è stata avviata la procedura chirurgica necessaria per riparare un danno al tendine distale del bicipite. L’incidente è avvenuto nel finale di un triple threat confronto contro Jey Uso ed El Grande Americano, costringendo Reed a interrompere l’impegno." La diagnosi conferma una lacerazione del tendine distale del bicipite, motivo per cui è stata programmata un intervento chirurgico immediato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

