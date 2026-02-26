Bronson Reed operato | stop di 6 mesi

Da mondosport24.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime ore hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni fisiche di Bronson Reed, con un infortunio di rilievo che sta influenzando i programmi estivi della WWE. Trasferito d’urgenza a Birmingham, Alabama, l’atleta è stato affidato a una clinica specializzata negli interventi ortopedici più delicati, dove è stata avviata la procedura chirurgica necessaria per riparare un danno al tendine distale del bicipite. L’incidente è avvenuto nel finale di un triple threat confronto contro Jey Uso ed El Grande Americano, costringendo Reed a interrompere l’impegno." La diagnosi conferma una lacerazione del tendine distale del bicipite, motivo per cui è stata programmata un intervento chirurgico immediato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

bronson reed operato stop di 6 mesi
© Mondosport24.com - Bronson Reed operato: stop di 6 mesi

Bronson Reed operato: stop forzato per il gigante della WWEUna situazione clinica delicata coinvolge Bronson Reed: dopo la chiusura dell’ultima puntata, è stato trasportato d’urgenza in una struttura...

Bronson Reed infortunato: stop forzato per il wrestler WWEUn episodio significativo ha interessato la scena WWE: Bronson Reed è stato costretto ad abbandonare il Triple Threat di qualificazione...

Discussioni sull' argomento Con Bronson Reed si allunga la lista infortunati in casa WWE; Bronson Reed operato | stop forzato per il gigante della WWE.

bronson reed operato stopWWE: Bronson Reed sotto i ferri, confermata l’operazioneBronson Reed si opera in Alabama: i dettagli sull'intervento al bicipite dopo l'infortunio a WWE RAW. Salta ufficialmente WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it

Aggiornamenti dal backstage sullo stato di infortunio di Bronson Reed e il suo ritorno in WWEL'infortunio di Bronson Reed costringe la WWE a importanti cambiamenti, mentre il team creativo rielabora le storyline e il ritmo degli eventi. worldwrestling.it