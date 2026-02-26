Durante un episodio trasmesso da Atlanta, si è riaccesa l’attenzione su Brock Lesnar in vista di WrestleMania 42. Le sue prossime mosse e possibili avversari diventano ora al centro dell’interesse tra gli appassionati. La scena si prepara a vivere un nuovo capitolo, lasciando spazio a speculazioni e aspettative per l’appuntamento più importante dell’anno.

Un momento televisivo di Atlanta ha riacceso l’interesse verso Brock Lesnar in vista dell’evento principale dell’anno. Nel segmento, Paul Heyman ha lanciato una sfida aperta a nome della Bestia, creando una cornice di attesa e interrogativi sulla gestione della superstar in programma per WrestleMania. Secondo una voce di WrestleVotes Radio, la direzione creativa appare in stallo: non è chiaro quale sia la strada da percorrere con Lesnar e potrebbe essere necessario guadagnare tempo prima di definire l’incontro a Las Vegas. Heyman ha promesso distruzione a chiunque si opponga, contribuendo a un clima di attesa tra i vertici della WWE e i fan. Oba Femi, noto come il “Ruler” di NXT, è indicato come principale candidato a fronteggiare Lesnar. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brock Lesnar in cerca di sfidante per WrestleMania 42

