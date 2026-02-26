Brignone | Proseguo se il dolore me lo consentirà ma sarà un problema per il resto della vita
Dopo aver conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’atleta riprende le competizioni in Coppa del Mondo a Soldeu. La sua presenza dipende dal livello di dolore che sente, e le decisioni sul suo futuro sportivo vengono prese di giorno in giorno. La gestione della gamba sinistra rappresenta una sfida continua, e ogni passo sarà valutato attentamente.
Dopo i due ori olimpici di Milano Cortina 2026, l'azzurra torna in Coppa del Mondo a Soldeu ma frena sull'entusiasmo: gestione quotidiana della gamba sinistra e valutazioni giorno per giorno sul prosieguo della stagione. "Sono tornata per riprendere la mia vita da atleta, anche se naturalmente l'obiettivo principale erano le Olimpiadi. Dopo i Giochi ci siamo seduti ad un tavolo, sono tornata al J Medical per tutte le verifiche del caso e ci siamo detti che se sto bene posso proseguire la stagione.
Leggi anche: Brignone, il dolore, l'infortunio e i mostri: «Scambierei i 2 ori con la vita di prima. Qui con lavoro e ipnosi ma basta farmaci per sciare»
