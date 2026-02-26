Brignone | Proseguo se il dolore me lo consentirà ma sarà un problema per il resto della vita

Dopo aver conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’atleta riprende le competizioni in Coppa del Mondo a Soldeu. La sua presenza dipende dal livello di dolore che sente, e le decisioni sul suo futuro sportivo vengono prese di giorno in giorno. La gestione della gamba sinistra rappresenta una sfida continua, e ogni passo sarà valutato attentamente.

Dopo i due ori olimpici di Milano Cortina 2026, l’azzurra torna in Coppa del Mondo a Soldeu ma frena sull’entusiasmo: gestione quotidiana della gamba sinistra e valutazioni giorno per giorno sul prosieguo della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it “Sono tornata per riprendere la mia vita da atleta, anche se naturalmente l’obiettivo principale erano le Olimpiadi. Dopo i Giochi ci siamo seduti ad un tavolo, sono tornata al J Medical per tutte le verifiche del caso e ci siamo detti che se sto bene posso proseguire la stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Auto, l’Europa annacqua la svolta del 2035. Ma il problema è capire se ci sarà ancora un’industriaEra nell’aria da tempo, ora è ufficiale: la Commissione Europea annacqua le regole sulla svolta nel settore auto, riducendo dal 100 al 90% il target...

Leggi anche: Brignone, il dolore, l'infortunio e i mostri: «Scambierei i 2 ori con la vita di prima. Qui con lavoro e ipnosi ma basta farmaci per sciare»

Temi più discussi: Federica Brignone: Non mi fermo, ascolto il corpo; Federica Brignone e sua madre 'Due Vite' in parallelo: ecco la biografia di Ninna Quario; Federica Brignone mette nel mirino il record di Alberto Tomba? La possibile spinta per proseguire; Brignone a casa Italia, eccola con i due ori: 'Voglio che la mia vita non cambi. Punto a proseguire la stagione, ma...'.

Federica Brignone: Valuteremo giorno per giorno, in base al dolore. Lo sci deve essere divertimentoFederica Brignone ha incantato durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dominando la scena in superG e Gigante per conquistare due storiche medaglie d’oro dieci mesi dopo il grave infortunio ... fisi.org

Brignone, prudenza e leggerezza. Goggia può vincere il Super-G davanti a MattarellaPartenza alle 11.30 di giovedì 12 febbraio: Brignone scende come sesta. In gara anche altre tre azzurre con speranze di medaglia: Laura Pirovano (pettorina 2), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11) ... sport.virgilio.it

: , Federica Brignone, reduce dalle imprese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è tra le convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Sold - facebook.com facebook

Federica Brignone mette nel mirino il record di Alberto Tomba La possibile spinta per proseguire - x.com