Brignone | Proseguire dipenderà dal mio stato di salute Non voglio smettere vado giorno per giorno

Federica Brignone ha dichiarato che continuerà a gareggiare a seconda delle sue condizioni di salute. La campionessa italiana ha spiegato di affrontare ogni giorno senza fare previsioni a lungo termine. La decisione di proseguire con le competizioni dipenderà dall’evoluzione del suo benessere fisico, lasciando aperta la possibilità di continuare o di fermarsi in base ai risultati e alle sensazioni.

L’Azzurra, bicampionessa olimpica a Milano Cortina, a Soldeu per la Coppa del Mondo. Nel week end le gare Soldeu, 26 febbraio 2026 – Federica Brignone va avanti dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? “Dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura, farò fatica. Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno”. La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica (SuperG (leggi qui) e gigante – leggi qui ), ha raccontato le sue sensazioni al termine dei Giochi in conferenza stampa a Soldeu (leggi qui), dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera. Brignone, che a Cortina ha dato spettacolo con due ori vinti dopo il recupero da un bruttissimo infortunio, ha spiegato: “Non ho preso una decisione, penso giorno per giorno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

