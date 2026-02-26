Nella seconda parte della quarta stagione di Bridgerton, la scena post-credits svela dettagli che non si trovano nel romanzo originale. La narrazione si concentra su sviluppi inaspettati tra alcuni personaggi, aggiungendo un tocco di mistero alla trama. Questi elementi extra invitano gli spettatori a riflettere su possibili evoluzioni future della storia.

La storia d'amore tra Benedict e Sophie, nel suo adattamento televisivo, si conclude con dei momenti non presenti tra le pagine. La parte 2 di Bridgerton 4 contiene una scena post-credits che regala ai fan un momento inedito rispetto alla storia raccontata tra le pagine dei romanzi di Julia Quinn. Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non avete ultimato la visione e non volete anticipazioni. Nel romanzo non viene descritto il lieto evento, mentre nello show targato Netflix si vede Benedict, interpretato da Luke Thompson, mentre parla con il fratello Anthony (Jonathan Bailey) e gli chiede qualche consiglio. L'ironica risposta che riceve è di non ascoltare quello che gli dice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 4 Parte 2: la scena post-credits mostra eventi non raccontati nel romanzo

