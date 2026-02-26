Brasile due politici condannati a 76 anni di prigione per l’omicidio di Marielle Franco

Il 25 febbraio la corte suprema brasiliana ha condannato due politici a 76 anni di prigione per aver ordinato l'omicidio, nel 2018, dell'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco. In particolare, Franco si batteva contro l'espansione degli insediamenti abusivi nei quartieri popolari, una delle principali fonti di reddito delle milizie. "I fratelli Brazão non si limitavano ad avere contatti con le milizie. Le dirigevano", ha affermato il giudice della corte suprema Alexandre de Moraes. Secondo la corte, Franco è stata assassinata per "inviare un messaggio alla classe politica di Rio". I giudici hanno anche sottolineato "il razzismo e la misoginia" dei fratelli Brazão.