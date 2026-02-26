Dopo l’eliminazione dalla Champions League, un commento si fa strada tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando l’importanza di fare le scelte giuste in questa fase. Si discute sulle decisioni prese e sui possibili rischi di sottovalutare le conseguenze di eventuali errori, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle prossime mosse della squadra.

Brambati attacca frontalmente la società bianconera difendendo l’operato di Spalletti: le sue parole dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il clima in casa bianconera resta delicata dopo l’eliminazione europea e le difficoltà riscontrate in campionato. La posizione della Juventus, attualmente fuori dalla zona Champions League, ha scatenato un dibattito accesissimo sulla gestione tecnica e societaria degli ultimi mesi. Durante il pomeriggio di TMW Radio, all’interno della trasmissione Maracanà, è intervenuto l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati per analizzare il momento critico. La sua disamina ha puntato il dito in modo inequivocabile contro le scelte effettuate in sede di mercato, scagionando totalmente mister Spalletti dalle responsabilità dei risultati altalenanti ottenuti sul rettangolo verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambati avverte la Juve dopo l’eliminazione dalla Champions League: «Adesso l’errore più grosso sarebbe questo»

Marsiglia, notte da incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League! Tifosi infuriati e ritiro forzato per la squadraCalciomercato Premier League, il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di Romano Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il...

Spalletti-Juve, futuro deciso dopo l’eliminazione dalla ChampionsEcco le ultimissime in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray di Osimhen.

Brambati duro con la Juve: 'Questa società tra giugno e gennaio ha fatto degli scempi'Brambati parlando della possibile riconfermare di Luciano Spalletti alla Juventus, ha sottolineato come giudicare l’operato del tecnico esclusivamente in base al piazzamento finale, anche nell’eventua ... it.blastingnews.com

Brambati: Mandare via Spalletti anche se arriva ottavo sarebbe un errore clamoroso. Chi si deve inventare come punta?A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Juve, Spalletti merita di rimanere. Ad oggi però ... tuttojuve.com