Il 27 febbraio uscirà nelle sale Scream 7, il settimo capitolo dell’universo di Scream, il cui protagonista, Ghostface, prosegue la sua strage di vittime, alla ricerca della sua Sidney, la sopravvissuta, la queen icon della saga di genere slasher ideata dal regista Wes Craven. Oggi, ancor prima dell’uscita in sala del nuovo capitolo, si pensa alla possibilità di proseguire il film franchise, con un ulteriore anello della catena horror. Sarà una buona idea? vediamo le intenzioni e i progetti degli sceneggiatori. L’universo Scream e un possibile proseguimento. Ogni film di Scream è stato uno spaccato del presente in cui viviamo, irradiando luce su molte tematiche attuali: il giornalismo, l’educazione affettiva, il bullismo, l’avvento di internet, la nuova spettacolarizzazione dei media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Brainstorming per ‘Scream 8’: sarà una buona idea?

Kallas: ‘elezioni in Ucraina non è una buona idea’BRUXELLES, 11 FEB – “Tenere elezioni mentre la guerra è ancora in corso non è decisamente una buona soluzione”.

Leggi anche: Boston non sbaglia una mossa. Cavs, sicuri che Harden sia stata una buona idea?