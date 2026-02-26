Simone Braglia ha espresso un giudizio positivo su Jashari, definendolo un giocatore di qualità. Ha sottolineato l’importanza della continuità per il suo sviluppo e miglioramento. Durante l’intervista, ha anche commentato la situazione del centrocampo del Milan e le possibili combinazioni con Modric. La conversazione ha toccato vari aspetti legati al campionato e ai ruoli in campo.

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio parlando anche dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League opera del Bodo Glimt. Ecco le sue parole: "Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco". Dopodiché spazio anche al centrocampo del Milan. Con l'infortunio di Loftus-Cheek Massimiliano Allegri perde una pedina molto importante e dovrà decidere come giocare in mediana. Modric e Rabiot sicuri titolari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia sicuro su Jashari: “Un giocatore di qualità. Ha bisogno di continuità”

