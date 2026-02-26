Grande partecipazione e numeri oltre le aspettative per la ’Borsa Mercato Lavoro’ che si è svolta ieri nel Centro Degustazione Pescatori di Orbetello. L’iniziativa, promossa dal Centro Servizi di Grosseto e dedicata all’incontro tra domanda e offerta nel settore turistico e dell’accoglienza, ha rappresentato un momento strategico in vista della prossima stagione. Ad accogliere aziende e candidati è stata la Cooperativa peschereccia il cui presidente Pier Luigi Piro ha espresso soddisfazione "per l’ampia adesione registrata", sottolineando come l’iniziativa abbia saputo "coinvolgere in modo concreto imprese e cittadini, creando un clima di collaborazione e fiducia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa Mercato Lavoro. Duecento candidati per trentadue imprese

