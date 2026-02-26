Borsa Italiana lo scontro Roma-Parigi finisce in tribunale? Le pillole del giorno

Roma e Parigi sono al centro di tensioni crescenti che coinvolgono vari settori, tra cui quello economico e finanziario. Le ultime settimane hanno visto sviluppi che potrebbero avere ripercussioni significative sui rapporti tra le due capitali. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con possibili conseguenze per gli interessi di entrambe le parti. La vicenda si sta delineando in modo sempre più complesso, richiedendo attenzione da parte di osservatori e analisti.

A Piazza Affari lite sulla riconferma dell'attuale ad Testa: tra Cdp ed Euronext ora si rischiano davvero le vie legali. Intanto c'è un archeovino pompeiano che entusiasma Londra. Mentre per il libro su Berlusconi si rivede Tarak Ben Ammar. Le chicche di L43. Roma e Parigi sempre più ai ferri corti. Tra i tanti dissapori politici che dividono francesi e italiani (ultima la piccata reazione di Emmanuel Macron al commento di Giorgia Meloni sulla morte dell'attivista di destra Quentin Deranque) ora c'è di mezzo un dossier finanziario che definire un inciampo è un eufemismo. Al centro della contesa la governance di Borsa Italiana, diventata terreno simbolico di un braccio di ferro tra sovranità nazionale e logica paneuropea.