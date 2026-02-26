Borghi sicuro sul gol di Troilo | Il VAR non poteva e non doveva intervenire Non è una moviola

Stefano Borghi ha analizzato l'episodio del gol di Troilo durante la trasmissione su YouTube, sottolineando che l'intervento del VAR non era necessario e che il gol poteva essere convalidato senza ricorrere alla tecnologia. La sua opinione si concentra sulla corretta interpretazione delle regole e sulla limitata possibilità di intervento del VAR in questa circostanza.

Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il 26^ turno di Serie A. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un commento sul Milan e su ciò che ha regalato la vittoria al Parma di Carlos Cuesta. In particolare, Borghi ha voluto esprimere la sua opinione sull'intervento del VAR per l'assegnazione della rete di Troilo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "L’episodio finale ci porta ancora alla questione arbitrale. Io mi sento di dire che quella è una situazione in cui ci sono due casi borderline, perché nessuno può dare la certezza che Valenti faccia o non faccia fallo su Maignan e che Troilo faccia o non faccia fallo su Bartesaghi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

