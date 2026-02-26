Boniek lancia la sfida | Se la Roma vince per la Juve è finita

Oggi si parla di una dichiarazione importante nel mondo del calcio. Un ex calciatore e dirigente ha fatto una promessa riguardo alla prossima partita tra Roma e Juventus. Ha detto che se la squadra giallorossa vince, per la Juventus sarà finita. La frase ha attirato molto l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La discussione continua tra commentatori e appassionati.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'ex fuoriclasse analizza il big match dell'Olimpico: l'effetto Gasperini, il paragone Malen-Vialli e il futuro di Dybala. Nella mattinata di oggi, le colonne de Il Messaggero hanno ospitato l’analisi autorevole di Zbigniew Boniek, doppio ex d’eccezione e memoria storica del calcio polacco e capitolino. A poche ore dal fischio d’inizio del big match dell’Olimpico, l’ex fuoriclasse ha tracciato il perimetro tattico ed emotivo di una sfida che, sebbene valga formalmente tre punti come ogni altra gara, porta con sé il peso di una tradizione secolare e, soprattutto, di una classifica che non ammette ulteriori distrazioni per la compagine di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Boniek lancia la sfida: «Se la Roma vince, per la Juve è finita» Leggi anche: "Perché la Juve non vince più?": la risposta di Tardelli e Boniek è netta Corsa Champions, Capello avvisa la Juve: “Se perdi a Roma è finita”Nella mattinata di oggi, il dibattito sulla volata per l’Europa conta si è infiammato in vista del posticipo domenicale dello Stadio Olimpico.