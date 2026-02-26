Bologna salta la presentazione del libro ‘Donna si nasce’ L’autrice | Censura La ministra Roccella | Intolleranza

A Bologna, la presentazione del libro ‘Donna si nasce’ è stata cancellata all’ultimo minuto, provocando reazioni tra gli autori e le istituzioni. L’autrice ha commentato la situazione parlando di censura, mentre la ministra Roccella ha espresso una posizione sulla vicenda. La cancellazione ha suscitato attenzione e ha portato a diverse interpretazioni sulla libertà di espressione e i limiti della discussione pubblica.

Bologna, 26 febbraio 2026 – "Non avevo mai esperito una esplicita censura. Fino a oggi". Così Olivia Guaraldo, filosofa e co-autrice con Adriana Cavarero del libro 'Donna si nasce (e qualche volta si diventa)', parla della presentazione saltata del volume. Previsto domani al Centro di documentazione delle donne in via Del Piombo, l'evento – organizzato dal Coordinamento dei centri antiviolenza – è stato cancellato con poco più di 24 ore di anticipo (era programmato da dicembre). Nella comunicazione ricevuta da Guaraldo, si legge: "Non sussistono le condizioni per svolgere l'iniziativa in un clima di serenità". Eppure, il libro, uscito nel 2024, spiega Guaraldo, è stato presentato in molte altre città italiane.