Le formazioni ufficiali sono state comunicate per la partita di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann, che si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara. I due team si preparano a scendere in campo con le rispettive strategie, determinati a ottenere un risultato favorevole. La sfida si presenta come un momento decisivo per la qualificazione alle fasi successive della competizione.

La sfida di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann si è accesa con entusiasmo sulle pendenze dello Stadio Renato Dall’Ara. La squadra emiliana, avvantaggiata dal successo della gara di andata, si prepara a difendere un vantaggio di un gol, ottenuto grazie alla rete decisiva di Santiago Castro in Norvegia. La pressione aumenta in vista di questo incontro cruciale, dove entrambe le formazioni si preparano a mettere in campo le migliori energie e strategie. Il Bologna, dopo aver affrontato una recente delusione con l’eliminazione dalla Coppa Italia a opera della Lazio, ha ritrovato slancio e fiducia. La vittoria recente contro l’Udinese ha rappresentato la terza affermazione consecutiva in campionato, confermando una buona fase di forma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bologna-Brann: le formazioni ufficiali per il ritorno dei playoff di Europa League

Formazioni ufficiali Bologna Brann: le scelte di Italiano per il ritorno dei playoff di Europa League

Live BOLOGNA-BRANN - EUROPA LEAGUE

Bologna-Brann sarà una gara da dentro o fuori. Al Dall’Ara tornano le grandi notti europee, ma l’affluenza sarà comunque bassa Solo circa 20mila spettatori in un giovedì sera che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossoblù Prezzi facebook