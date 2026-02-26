Bologna-Brann finisce 1-0 | felsinei agli ottavi di Europa League
Il Bologna si impone 1-0 contro il Brann nello stadio Dall’Ara, assicurandosi così il passaggio agli ottavi di Europa League. La vittoria arriva grazie a un gol di Joao Mario, che permette ai felsinei di superare la qualificazione complessiva dopo il risultato dell’andata. La partita si conclude con il Bologna che mantiene la testa nel doppio confronto.
Joao Mario mette le ali al Bologna. Allo stadio Dall’Ara, i padroni di casa battono 1-0 i norvegesi del Brann, dopo la vittoria per 0-1 dell’andata, nel ritorno dei playoff di Europa League. Il difensore portoghese, al suo primo gol dall’arrivo nella squadra allenata da Vincenzo Italiano, segna il gol decisivo al 56'. Gli ospiti hanno giocato in dieci dal 37' per il rosso diretto a Sorensen per un fallo su Freuler. I felsinei vanno agli ottavi di finale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa LeagueDopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann,...
Europa League, Bologna-Brann ai playoff: possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottaviSorteggiati i playoff di Europa League: il Bologna affronterà i norvegesi del Brann.
Temi più discussi: Brann-Bologna di Europa League 0-1, il gol di Castro avvicina gli ottavi di finale; Brann - Bologna (0-1) Europa League 2025; Pronostico Bologna-Brann: Europa League 2025/26; Il Bologna gela il Brann con il solito eurogol di Castro.
E’ il primo gol di Joao Mario a portare il Bologna agli ottavi di Europa League: 1-0 al BrannI norvegesi in 10 dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Sorensen non si arrendono e lottano, ma nella ripresa è il portoghese a mettere la firma ... bologna.repubblica.it
Europa League: 1-0 al Brann, Bologna qualificato agli ottaviAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com
Europa League, Bologna-Brann 1-0: rossoblù agli ottavi Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-conference-league-play-off-ritorno-fiorentina-jagiellonia-europa-league-bologna-brann-cronaca-testuale-aggiorna facebook
EUROPA LEAGUE I In campo Bologna-Brann DIRETTA e FOTO per il ritorno dei playoff. Il tecnico dei rossoblù Italiano non si fida: 'Il Bodo serva da lezione" #ANSA x.com