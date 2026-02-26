Bocciati tutti e 2 Amici 25 dura presa di posizione di Anna Pettinelli

Nella prossima puntata di Amici, due concorrenti non sono riusciti a superare le selezioni e sono stati eliminati. Le anticipazioni rivelano che la decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Lo studio si prepara a ospitare un nuovo capitolo di sfide e confronti, mantenendo alta l’attenzione sulla gara e sulle scelte dei giudici.

Le luci dello studio si sono spente da poche ore, ma le anticipazioni della 21^ puntata di Amici – quella che andrà in onda il 1° marzo – stanno già incendiando il dibattito tra i fan. Durante la registrazione, ben cinque titolari hanno affrontato l’esame più temuto, quello che può spalancare le porte del serale. Una prova carica di tensione, aspettative e colpi di scena. Ma il verdetto, questa volta, è stato tutt’altro che scontato: soltanto due allievi sono riusciti a conquistare l’ambita maglia oro, mentre per gli altri il percorso si è rivelato in salita. >> Elodie e Andrea Iannone, la scena in strada sotto gli occhi dei presenti: ora salta fuori tutto Nel corso delle verifiche nello studio, la commissione ha valutato le esibizioni con grande severità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Amici 25 - Il confronto tra la Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

«Non dirò più sì finché non avrò portato i miei allievi al Serale. » Le parole di Anna Pettinelli hanno lasciato il segno durante la registrazione della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, fissata per domenica 1 marzo alle 14 su Canale 5. Ormai ci siamo, i c facebook

La professoressa Anna Pettinelli, tra i suoi allievi, escluderebbe Valentina dal Serale e la cantante reagisce così #Amici25 x.com